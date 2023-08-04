Анджей Сапковский рассказал, когда допишет новый роман о ведьмаке

Спектакль показали на VII Международном фестивале оперы и балета «Херсонес» в Севастополе, сообщил...
Стриминг раскрыл имена актеров, которые играют ключевых персонажей Серкана и Эду в адаптации турецко...
В конкурсе на получение премий от 500 тысяч до 1 млн рублей могут участвовать педагоги ДШИ, училищ и...
Польский писатель «довольно усердно» работает над новым произведением, передает «Культуромания» ег...
В одном из кинотеатров города появились афиши двух самых ожидаемых киноновинок лета.
Спектакль показали на VII Международном фестивале оперы и балета «Херсонес» в Севастополе, сообщил...
Стриминг раскрыл имена актеров, которые играют ключевых персонажей Серкана и Эду в адаптации турецко...
В конкурсе на получение премий от 500 тысяч до 1 млн рублей могут участвовать педагоги ДШИ, училищ и...
Польский писатель «довольно усердно» работает над новым произведением, передает «Культуромания» ег...
В одном из кинотеатров города появились афиши двух самых ожидаемых киноновинок лета.
Посольство Южной Осетии в РФ и Совет международной литературной премии «Буламаргъ» («Соловей») объяв...
3 августа на стриминге появились два первых эпизода сериала о деструктивном культе, сообщила пресс-с...
В ближайшее время реставраторы отправятся в Таганрогский художественный музей, сообщила пресс-служба...
В беседе с Letterboxd постановщик заявил, что не отказался от идеи выпуска своей версии фильма.
Сценарий подготовил Дмитрий Соболев, работавший с режиссером над «Островом».
Снятая ею лента «Барби» собрала более $850 млн за две недели проката, уточнил Hypebeast.
Фильм с подзаголовком «Потерянное царство» выпустят в запланированную дату, заявили инсайдеры Variet...
В Минкультуры РФ рассказали об итогах программы в прошлом году и планах до конца 2023 года. ...
Народная артистка РСФСР скончалась на 82-м году жизни, сообщил ТАСС ректор школы-студии МХАТ Игорь З...
Международная ярмарка современного искусства обновила место и время проведения.
Автор песен Аллы Пугачевой и других эстрадных звезд скончался на 56-м году жизни.
Развитие филиала ГМИРЛИ имени Даля министр культуры РФ обсудила с директором Литмузея Дмитрием Баком...
Национальную премию «точно» не будут вручать в этом году на традиционной церемонии, сообщил ТАСС ее ...
Французскую мелодраму, завоевавшую награду за лучшую режиссуру, выпустит компания-прокатчик Global...
С 4 по 6 августа в столице Сибири пройдет фестиваль идей и людей, сообщается на сайте проекта.
04.08.2023