Анджей Сапковский рассказал, когда допишет новый роман о ведьмаке

04.08.2023

Анджей Сапковский рассказал, когда допишет новый роман о ведьмаке
Польский писатель «довольно усердно» работает над новым произведением, передает «Культуромания» его слова.

В настоящее время автор пишет девятую книгу фэнтези-цикла «Сага о ведьмаке». Он предполагает закончить работу в течение года, «но не больше» этого периода.

Первая книга о Геральте из Ривии впервые опубликована в 1986 году. Она же открыла цикл изданием 1993 года. Последний по сюжету роман цикла «Владычица Озера» дебютировал в 1999-м, а последний по времени выпуска «Сезон гроз» — в 2013-м. Серию дополняют несколько рассказов.

Фото: кадр из сериала The Witcher