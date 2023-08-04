В Екатеринбурге стартует показ «Барби» и «Оппенгеймера»

04.08.2023
В одном из кинотеатров города появились афиши двух самых ожидаемых киноновинок лета, сообщил 66.RU со ссылкой на очевидца.
По информации уральского издания, стенды с плакатами размещают у касс кинотеатров перед премьерами фильмов. Точную дату выхода лент Греты Гервиг и Кристофера Нолана в Екатеринбурге портал не назвал.
Незадолго до этого телеграм-канал VODоворOTT
написал о том, что кинотеатральные (то есть более качественные) копии «Барби» и «Оппенгеймера» все-таки дойдут до РФ. Предыдущий канал поставок из Казахстана раскрыли, но образовался новый — из Армении.
Ранее «Ведомости»
сообщали, что российские зрители увидят только онлайн-версии новых голливудских картин. Поскольку кинокмпании мейджоры выявили кинотеатры, где создавали копии кино для отправки в РФ. Качество копий из онлайн-кинотеатров серьезно уступает версиям для показа на большом экране.
Фото: кадр из фильма Barbie