Открывается седьмой сезон литературной премии «Буламаргъ»



Произведения принимают по адресу: minavarad@mail.ru (с пометкой — литературная премия). По всем вопросам можно обращаться в секретариат премии по тел.: +7 (495) 644-27-57 и e-mail: minavarad@mail.ru



Срок подачи произведений — до 30 октября 2023 года.



Премия для русскоязычных авторов вручается в одной номинации в размере 60 тысяч рублей.



Фото: Посольство Южной Осетии в РФ Произведения принимают по адресу: minavarad@mail.ru (с пометкой — литературная премия). По всем вопросам можно обращаться в секретариат премии по тел.: +7 (495) 644-27-57 и e-mail: minavarad@mail.ruПремия для русскоязычных авторов вручается в одной номинации в размере 60 тысяч рублей.

В рамках национальной премии Южной Осетии существует номинация для авторов, пишущих на русском языке: «Это сделало премию уникальной на всем постсоветском пространстве, поскольку в единые творческие рамки соединены два национальных языка — осетинский и русский, как один из государственных языков Южной Осетии. Кропотливая работа команды премии, направленная на сохранение и развитие русского и осетинского языков, наглядно демонстрирует принадлежность Южной Осетии к пространству русского мира».Премия присуждается ежегодно. На соискание выдвигаются романы, повести, сборники повестей и/или рассказов, сборники стихотворений, документальная проза и мемуары. В конкурсе могут участвовать авторы в возрасте от 14 лет до 41 года. Ограничений по месту их жительства и месту издания произведений нет.К отбору принимают первые издания литературных произведений (книжные и опубликованные в СМИ (включая электронные), в том числе в литжурналах и альманахах), подписанные в печать с 1 января 2020 года. Для ранее не публиковавшихся рукописей дата создания произведений не имеет значения. Произведение нельзя выдвигать повторно. Поощряются темы о выдающихся деятелях России и Осетии, важных исторических событиях, современной жизни.Минимальный объем произведений — два авторских листа для прозы и один авторский лист для поэзии (за авторский лист принимается текст объемом 40 тысяч печатных знаков, включая пробелы, или 700 строк стихотворного текста).Кандидаты должны предоставить изданные произведения или рукописи в электронной форме, а также письмо о выдвижении со следующей информацией:— сведения о номинаторе — авторе или организации, контактные данные, телефоны и адреса;— краткая творческая биография автора (соавторов) с указанием ФИО и псевдонимов при их наличии, список самых значительных публикаций (если есть);— полное название произведения, основные сведения о произведении, его творческих особенностях, с мотивацией выдвижения;— другая информация, по мнению номинатора, имеющая значение при оценке произведения;— письменное согласие автора на выдвижение произведения на соискание премии в случае, если номинатором выступает не он.