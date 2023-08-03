Premier выпустил психологический триллер «Последователи»

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«Последователи» будут выходить до 17 августа. Всего зрителей ждут шесть серий.В центре истории оказываются Вера и Андрей, которые не могут завести детей. Несмотря на скепсис, муж отправляется вместе с женой в скит к отцу Афанасию, которого знают как целителя. Вдали от мира происходит чудо — Вера беременна. Вскоре Андрей осознает, что они попали в опасную секту.Драму снял Гамлет Дульян. В главных ролях — Марина Александрова, Виктор Добронравов, Вадим Сквирский. Среди продюсеров значатся братья Андреасян.