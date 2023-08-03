Зак Снайдер раскрыл финал режиссерской версии «Запрещенного приема»

В беседе с Letterboxd постановщик заявил, что не отказался от идеи выпуска своей версии фильма.

Снайдер планирует «когда-нибудь» заняться ей. Он не назвал сроки выхода Sucker Punch с оригинальной концовкой.

Фото: кадр из фильма Sucker Punch

В версии Снайдера фильм получит другой финал, который изначально не понравился студии. Его сочли слишком странным и попросили изменить. В оригинальном варианте конец ленты будет «странным образом не оптимистичным и оптимистичным одновременно», заявил он.Главная героиня Куколка (Эмили Браунинг) после лоботомии встает и оказывается на сцене, где начинает петь. Все убитые герои присоединяются к ней. Идея в том, что Куколка «застряла в бесконечной петле эйфорической победы, не взирая на хирургическое вмешательство», пояснил постановщик.Ранее вышел вариант Sucker Punch с добавленными 18 минутами, но он не является полной режиссерской версией.