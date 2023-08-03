Зак Снайдер раскрыл финал режиссерской версии «Запрещенного приема»

03.08.2023
В беседе с Letterboxd постановщик заявил, что не отказался от идеи выпуска своей версии фильма.
Снайдер планирует «когда-нибудь» заняться ей. Он не назвал сроки выхода Sucker Punch с оригинальной концовкой.
Сюжет разворачивается в 1950 году, когда отчим отправляет падчерицу в психиатрическую лечебницу. Там она придумывает мир, в котором начинает планировать побег.
В версии Снайдера фильм получит другой финал, который изначально не понравился студии. Его сочли слишком странным и попросили изменить. В оригинальном варианте конец ленты будет «странным образом не оптимистичным и оптимистичным одновременно», заявил он.
Далее в тексте присутствуют спойлеры.
Главная героиня Куколка (Эмили Браунинг) после лоботомии встает и оказывается на сцене, где начинает петь. Все убитые герои присоединяются к ней. Идея в том, что Куколка «застряла в бесконечной петле эйфорической победы, не взирая на хирургическое вмешательство», пояснил постановщик.
Ранее вышел вариант Sucker Punch с добавленными 18 минутами, но он не является полной режиссерской версией.
Фото: кадр из фильма Sucker Punch