Павел Лунгин снимет психологический триллер о священнике «Аномалия»

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«Мирфильм» представил ленту в Фонде кино на защите проектов кинокомпаний, не лидирующих в отечественном кинопроизводстве, передает ТАСС.Сюжет сосредоточится на молодом священнике, которого направляют в дальний приход. Деревня располагается в зоне природной аномалии на горящих торфяниках. В ее храме местный священник проводит подозрительные ритуалы. Прибывший пытается разобраться в жизни этого места и его странных событиях.«Аномалия», как и «Остров» в свое время, может стать «событием не только в мире кино, но и в жизни», полагает Лунгин. В команде с ним — продюсер Рафаел Минасбекян, художник-постановщик Сергей Февралев, оператор Владислав Опельянц.Подготовка проекта продолжается семь месяцев. Локации для съемок нашли в Беларуси. По стилистике фильм отсылает к «Твин Пиксу». Производственный бюджет оценили в 250 млн рублей. У Фонда кино авторы запросили 175 млн. Ленту предполагают выпустить в ноябре 2025-го.