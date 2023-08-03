Грета Гервиг стала самым кассовым режиссером среди женщин

Фото: кадр из фильма «Барби»

С этим результатом Barbie возглавила топ самых коммерчески успешных фильмов, снятых женщинами. Грета Гервиг обошла предыдущую рекордсменку Патти Дженкинс. Ее картина «Чудо-женщина» (2017) заработала почти $823 млн.Также «Барби» обновила максимум по сборам в первый уик-энд среди кинокартин, созданных женщинами (в том числе в паре с кем-то). Она сместила на второе место супергероику «Капитан Марвел» Анны Боден и Райана Флека.Драмеди с Марго Робби и Райаном Гослингом дебютировала 21 июля.