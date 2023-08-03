Забастовки не повлияют на выход «Аквамена 2» с Джейсоном Момоа

03.08.2023

Забастовки не повлияют на выход «Аквамена 2» с Джейсоном Момоа
Фильм с подзаголовком «Потерянное царство» выпустят в запланированную дату, заявили инсайдеры Variety в WB.

По их словам, график выхода сиквела Aquaman не будут менять из-за забастовок сценаристов и актеров в Голливуде. Релиз назначен на 20 декабря 2023 года.

Джеймс Ван завершил съемки супергеройской ленты в прошлом году. Ключевые роли вместе с Момоа исполнили Эмбер Херд, Яхьи Абдула-Матина II, Пилу Асбек.

Однако другие картины, запланированные к выходу в конце этого года, могут сменить даты премьеры. Ленты «Дюна 2» и «Цвет лиловый» могут перенести на следующий год. Авторы «Дюны» Дени Вильнева отмечали, что актеры-члены профсоюза не смогут участвовать в продвижении проекта из-за забастовки.

Фото: кадр из фильма Aquaman