Забастовки не повлияют на выход «Аквамена 2» с Джейсоном Момоа



Фото: кадр из фильма Aquaman

По их словам, график выхода сиквела Aquaman не будут менять из-за забастовок сценаристов и актеров в Голливуде. Релиз назначен на 20 декабря 2023 года.Джеймс Ван завершил съемки супергеройской ленты в прошлом году. Ключевые роли вместе с Момоа исполнили Эмбер Херд, Яхьи Абдула-Матина II, Пилу Асбек.Однако другие картины, запланированные к выходу в конце этого года, могут сменить даты премьеры. Ленты «Дюна 2» и «Цвет лиловый» могут перенести на следующий год. Авторы «Дюны» Дени Вильнева отмечали, что актеры-члены профсоюза не смогут участвовать в продвижении проекта из-за забастовки.