В 2022 году концерты программы «Мы — Россия» собрали 250 тысяч зрителей

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

В минувшем году в программе «Мы — Россия» участвовали 44 коллектива. Они дали 371 концерт в 72 регионах страны.пройдут гастроли нового участника программы — ансамбля народного танца «Ингушетия» (Магас). Коллектив ждут в Костроме, Ирбите, Сысерти и еще семи городах. ВУхту, Воркуту, Печору, Усинск и Сыктывкар посетит ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» (Махачкала).первые концерты по программе даст Ансамбль казачьей песни и пляски «Разгуляй» из Саранска (три локации), а 8-17 сентября — Ансамбль танца «Урал» из Челябинска (пять локаций).в семи городах Сибири и в Каменске-Уральском выступит Астраханский ансамбль песни и танца. 15 городов посетит Ансамбль танца «Вайнах» из Грозного.будут гастролировать десять коллективов из Барнаула, Элисты, Липецка, Красноярска, Ростова-на-Дону, Москвы, Уфы, Омска, Ижевска.пройдут первые концерты Кубанского казачьего ансамбля «Криница» (Краснодар) — в 14 городах, Русского оркестра им. Андреева (Петербург) — в четырех, Ансамбля песни и танца «Легенда» (Ростов-на-Дону) — в трех, Молодежного оркестра национальных инструментов «Терема» (Петербург) — в четырех городах, Казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье» — в восьми.свои первые выступления дадут Воронежский русский народный хор им. Массалитинова (пять городов) и Красноярский русский оркестр им. Бардина (четыре города). Ввыступят ансамбли из Ижевска (Удмуртский театр фольклорной песни и танца «Айкай»), Кудымкара (Коми-Пермяцкий ансамбль «Шондiбан»), Сыктывкара (ансамбль «Асъя Кыа»), Грозного (ансамбль «Нохчо»). Последний коллектив побывает в 19 городах.программу 2023 года завершат гастроли Ансамбля песни и танца «Мирас» (Уфа), Оренбургского русского народного хора и Московского театра танца «Гжель».«Мы — Россия» реализуется в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры РФ. Программа наследует советской практике объединения гастролей национальных творческих коллективов. Благодаря ей вокальные, хореографические, инструментальные ансамбли, оркестры и хоры ездят по разным регионам РФ с концертами.В рамках плана также запущена программа «Большие гастроли», предполагающая поездки театральных трупп по стране и ближнему зарубежью. В 2023 году во Всероссийский план включили 18 новых коллективов.