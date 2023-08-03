Умерла актриса Ирина Мирошниченко





Актрисы театра и кино не стало в четверг, 3 августа. Она умерла в больнице, куда ее госпитализировали 30 июля. Время и место прощания и похорон объявят позже.





Ирина Мирошниченко родилась в Барнауле, позже семья вернулась в Москву. Занималась в студии при Театре Ленинского комсомола, окончила Школу-студию МХАТ. После учебы работала во МХАТе СССР им. Горького. После разделения коллектива в 1987-м и до 2023 года служила в МХТ им. Чехова.



Снялась в более чем 60 кинокартинах, сериалах, телефильмах. В их числе — «Я шагаю по Москве» Данелии, «Пришел солдат с фронта» Губенко, «Андрей Рублев» Тарковского, «Дядя Ваня» Кончаловского и др.



