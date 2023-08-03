Cosmoscow впервые пройдет в московском «Экспоцентре»

Международная ярмарка современного искусства обновила место и время проведения.
Автор песен Аллы Пугачевой и других эстрадных звезд скончался на 56-м году жизни.
Развитие филиала ГМИРЛИ имени Даля министр культуры РФ обсудила с директором Литмузея Дмитрием Баком...
Национальную премию «точно» не будут вручать в этом году на традиционной церемонии, сообщил ТАСС ее ...
Французскую мелодраму, завоевавшую награду за лучшую режиссуру, выпустит компания-прокатчик Global...
Международная ярмарка современного искусства обновила место и время проведения.
Автор песен Аллы Пугачевой и других эстрадных звезд скончался на 56-м году жизни.
Развитие филиала ГМИРЛИ имени Даля министр культуры РФ обсудила с директором Литмузея Дмитрием Баком...
Национальную премию «точно» не будут вручать в этом году на традиционной церемонии, сообщил ТАСС ее ...
Французскую мелодраму, завоевавшую награду за лучшую режиссуру, выпустит компания-прокатчик Global...
С 4 по 6 августа в столице Сибири пройдет фестиваль идей и людей, сообщается на сайте проекта.
Создание twofour54 studios продолжит выход ОАЭ на рынок кинопроизводства, пишет «БК».
Ролик по черной комедии появился на ютьюб-канале итальянской кинокомпании «01 Distribution». ...
Создание кафедры обсудили Ольга Любимова и Лариса Долина, сообщила министр культуры РФ в телеграм-ка...
Ролик установил новый рекорд на стриминге Disney+, сообщил Deadline. ...
«Атмосфера кино» выпустила на ютьюб-канале первый трейлер фильма по мотивам романа Сергея Шаргунова.
Приключенческое фэнтези по мотивам сказки Х.К. Андерсена начали снимать в Новгородской области, со...
Первые 200 участников проекта из ЛНР уже прибыли в Москву и Петербург, сообщила в telegram-канале ми...
Актриса будет работать над триквелом Wonder Woman с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном для обновленн...
Ролик по фильму Гари Шора появился на ютьюб-канале независимой американской кинокомпании Vertical.
Намеренные упрощения «необходимы», когда создается проект для большой и разнообразной аудитории, ска...
С 10 августа по 24 сентября в московской галерее будет работать проект, посвященный диалогу изобрази...
Онлайн-кинотеатр анонсировал выход последнего сезона молодежного сериала с Глебом Калюжным в одной и...
3 августа в Михайловском дворце в Петербурге заработает экспозиция «Степан Петрович Яремич. 1869–193...
Режиссер хочет снять актера в прощальной роли в своем последнем фильме «Кинокритик», сообщил источни...
03.08.2023