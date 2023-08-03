Cosmoscow впервые пройдет в московском «Экспоцентре»

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В этом году масштабное мероприятие состоится в павильоне «Форум» центрального выставочного комплекса Expocentre в Москве. Даты проведения 11-й ярмарки сдвинули почти на месяц. Она пройдет с 29 сентября по 1 октября. Превью для коллекционеров и профессионалов — 28 сентября.До этого основной площадкой Cosmoscow был Гостиный двор. Здесь же планировалось провести и 11-й выпуск. Соответствующие даты были заранее зарезервированы. Однако площадка расторгла договор с ярмаркой в одностороннем порядке, приводит издание слова основательницы Cosmoscow Маргариты Пушкиной.