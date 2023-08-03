Умер композитор и музыкант Валерий Разумовский

03.08.2023

Умер композитор и музыкант Валерий Разумовский
Автор песен Аллы Пугачевой и других эстрадных звезд скончался на 56-м году жизни, сообщил в VK его друг и певец Игорь Наджиев.

«Перестало биться сердце Валерия Разумовского — талантливого музыканта, композитора, аранжировщика и просто хорошего друга», — написал Наджиев.

Он скончался в Москве 31 июля. О дате похорон пока не сообщалось.

Разумовский родился в Латвии. Позже переехал в Россию. Известен как автор песен для артистов отечественной эстрады. В их числе — Алла Пугачева, Филипп Киркоров и др. Также писал музыку для кино и мюзиклов («Кошечка», «Моя прекрасная няня»).

Фото: Pixabay