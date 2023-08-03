Умер композитор и музыкант Валерий Разумовский

Он скончался в Москве 31 июля. О дате похорон пока не сообщалось.

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Разумовский родился в Латвии. Позже переехал в Россию. Известен как автор песен для артистов отечественной эстрады. В их числе — Алла Пугачева, Филипп Киркоров и др. Также писал музыку для кино и мюзиклов («Кошечка», «Моя прекрасная няня»).