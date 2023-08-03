Ольга Любимова посетила Дом-музей Чуковского в Переделкине

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

По словам руководителя, Дом-музей Чуковского является одним из самых востребованных у посетителей отделом ГМИРЛИ. В 2022-м его посетили 57 тысяч гостей. Учреждение проводит встречи с детскими писателями, концерты, спектакли и мастер-классы. Также он поддерживает традицию летних костров, заложенную Чуковским.«Благодаря нашей поддержке уже благоустроена территория музея, обновлены ограда и надворные коммуникации», — отметила Любимова.Музею для развития в первую очередь нужна реставрация, сказал Бак. Также планируется открыть центр «Дом Корнея Чуковского в Переделкине» и новые выставки.