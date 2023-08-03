Церемонию кинопремии «Ника» отменили второй год подряд

В этом году премия проводится в формате «раздачи долгов» победителям 2021 года, которые остались без наград из-за отмены церемонии в минувшем году. «Нику» решили вручать «там, где лауреаты снимают кино, где работают и готовят новые сценарии». Первым награжденным стал Александр Ширвиндт.





Гусман добавил, что награждения вне традиционной церемонии снимут для ленты к 35-летию премии. Она также расскажет о победителях других лет и истории «Ники». Самым важным в фильме-отчете станет история советского и российского кино, преломленная сквозь призму старейшей отечественной кинонаграды, заключил ее основатель.

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По его словам, к настоящему моменту «пропущены все сроки». Причины отмены Гусман не уточнил. Он выразил надежду на то, что вручение возобновится в привычном формате к весне 2024-го.