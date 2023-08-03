Фильм-призер Каннского кинофестиваля «Рецепт любви» выйдет в России

Французскую мелодраму, завоевавшую награду за лучшую режиссуру, выпустит компания-прокатчик Global Film.





Ленту снял французско-вьетнамский постановщик Чан Ань Хунг. Он же подготовил сценарий по роману Марселя Руффа 1924 года.





Знаменитый кулинар Доден (Бенуа Мажимель) создает изысканные блюда в паре с талантливой Южени (Жюльет Бинош). Они живут и работают вместе уже 20 лет, и давно влюблены друг в друга. Но Южени отказывается выходить за него. На этот раз Доден хочет впечатлить возлюбленную, попутно изменив мир кулинарии.





Российская премьера «Рецепта любви» назначена на 30 ноября.





Фото: кадр из фильма «Рецепт любви»