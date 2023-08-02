Фестиваль «Новатория» в Новосибирске посетят «Сироткин» и Грымов

02.08.2023

Фестиваль «Новатория» в Новосибирске посетят «Сироткин» и Грымов
С 4 по 6 августа в столице Сибири пройдет фестиваль идей и людей, сообщается на сайте проекта.

Посетителям представят основные креативные индустрии: кино, музыку, театр, танцы, искусство и дизайн. В парке отдыха «Звезда» проведут паблик-токи, перформансы, мастер-классы, показы сибирского кино, питчинг сценарных проектов, концерты и DJ-cеты, музыкальный конкурс и многое другое. 

Гостями фестиваля станут певица Kedr Livanskiy, группа «Сироткин», режиссер театра и кино Юрий Грымов, хореограф Софа Стар, актер Андрей Кислицин, продюсер культовых «Маши и Медведя» Дмитрий Ловейко и др.

Расписание можно изучить на сайте «Новатории». Вход свободный.

Фото: скриншот / novatoria.org