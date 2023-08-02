В Абу-Даби построят масштабную киностудию с 11 павильонами

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Строительство планируют завершить в 2025 году. Комплекс, принадлежащий госцентру медиа и развлечений twofour54, займет площадь в 400 тысяч кв. м. На территории возведут 11 павильонов, шесть постоянных декораций, резервуар с водой, административные здания и др.В последние годы Абу-Даби стал чаще «сниматься» в кино. Город выступал локацией для съемок «Дюны» и других голливудских и болливудских фильмов. А строительство огромной студии может говорить о стремлении государства стать активным кинопроизводителем, отмечает издание.Инсайдеры связывают проект Эмиратов с быстрым развитием кинобизнеса в соседней Саудовской Аравии. Недавно в стране завершились съемки Kandahar с Джерардом Батлером и Desert Warrior с Энтони Мэки. Последний стал самым дорогим фильмом в истории королевства.