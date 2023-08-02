«Дворцец» Романа Полански с Александром Петровым получил первый трейлер

Ролик по черной комедии появился на ютьюб-канале итальянской кинокомпании «01 Distribution».





В канун 2000 года в роскошном отеле в Швейцарии собираются «богатые, избалованные и порочные гости со всего мира». Их экстравагантные потребности обеспечивают администраторы, носильщики, официанты и повара. «Жизни миллионов будут зависеть от настроения, в котором они уйдут утром», — инструктирует работников менеджер. И сотрудников, и постояльцев ждет самая странная новогодняя ночь.





В ролях — Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Жоакин де Алмейда, Бронвин Джеймс, а также Антон Пампушный и Александр Петров.





Фильм Полански участвует в конкурсе 80-го Венецианского кинофестиваля. В широкий прокат лента выйдет 28 сентября. Релиз в России назначен на 23 ноября.



