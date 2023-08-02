Кафедра мюзикла откроется во МГИКе

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Направление «Мюзикл» вызывает большой интерес, отметила на встрече народная артистка России и завкафедрой эстрадно-джазового искусства МГИКа.По ее словам, новая кафедра будет готовить артистов, которые смогут участвовать и в мюзиклах, и в опереттах. Ее предполагают открыть в рамках специальности «Актерское искусство» в следующем учебном году.«Открытие новых направлений в творческих вузах очень важно. Особенно когда такие выдающиеся артисты набирают свои курсы. Это привлекает дополнительное внимание к учебному заведению, а у студентов появляется отличная возможность перенять уникальный опыт», — подчеркнула Любимова.Стороны также обсудили планы развития музыкальной академии Долиной.