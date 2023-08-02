Трейлер второго сезона «Локи» набрал рекордные 80 млн просмотров
Трейлер второго сезона «Локи» набрал рекордные 80 млн просмотров
02.08.2023
Ролик установил новый рекорд на стриминге Disney+, написал Deadline.
Первый трейлер «Локи 2» появился на онлайн-площадке утром 31 июля и быстро набрал более 80 млн просмотров. С этим результатом он превзошел все предыдущие дебютные ролики, выпущенные на стриминге.
В ролике герой Тома Хиддлстона попадает во временную ловушку, возвращается как Бог озорства и сталкивается с другими проблемами. Также в видео впервые появляется персонаж О.Б., которого сыграла звезда «Всё везде и сразу» Ке Хюи Кван.
Хиддлстон значится среди исполнительных продюсеров сезона вместе с главой Marvel Studios Кевином Файги. Главным сценаристом выступил Эрик Мартин.
Премьера Loki 2 состоится 6 октября. Его первый сезон остается самым популярным сериалом Marvel на Disney+.