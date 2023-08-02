Вышел трейлер исторической драмы «1993» с Цыгановым и Вилковой

Ролик установил новый рекорд на стриминге Disney+, сообщил Deadline. ...
«Атмосфера кино» выпустила на ютьюб-канале первый трейлер фильма по мотивам романа Сергея Шаргунова.
Приключенческое фэнтези по мотивам сказки Х.К. Андерсена начали снимать в Новгородской области, со...
Первые 200 участников проекта из ЛНР уже прибыли в Москву и Петербург, сообщила в telegram-канале ми...
Актриса будет работать над триквелом Wonder Woman с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном для обновленн...
Ролик установил новый рекорд на стриминге Disney+, сообщил Deadline. ...
«Атмосфера кино» выпустила на ютьюб-канале первый трейлер фильма по мотивам романа Сергея Шаргунова.
Приключенческое фэнтези по мотивам сказки Х.К. Андерсена начали снимать в Новгородской области, со...
Первые 200 участников проекта из ЛНР уже прибыли в Москву и Петербург, сообщила в telegram-канале ми...
Актриса будет работать над триквелом Wonder Woman с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном для обновленн...
Ролик по фильму Гари Шора появился на ютьюб-канале независимой американской кинокомпании Vertical.
Намеренные упрощения «необходимы», когда создается проект для большой и разнообразной аудитории, ска...
С 10 августа по 24 сентября в московской галерее будет работать проект, посвященный диалогу изобрази...
Онлайн-кинотеатр анонсировал выход последнего сезона молодежного сериала с Глебом Калюжным в одной и...
3 августа в Михайловском дворце в Петербурге заработает экспозиция «Степан Петрович Яремич. 1869–193...
Режиссер хочет снять актера в прощальной роли в своем последнем фильме «Кинокритик», сообщил источни...
Восьмой фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки стартует в парке «Фили» 2 августа в 19:00, со...
Автор песни «Стоят девчонки» и многих других композиций и киномузыки скончался 1 августа. Некролог п...
Реконструкторы воссоздают поход дружинников от места Ледового побоища на Чудском озере до Городца, с...
Первый всероссийский фестиваль «Парадные спектакли Петергофа» состоится в музее-заповеднике 5 и 6 ав...
Проверку в отношении исполнителя и музыкального продюсера начала московская прокуратура, сообщило аг...
На этой неделе в российских кинотеатрах стартует показ приключенческой ленты для всей семьи от автор...
IV Международный кинофестиваль нового игрового и доккино РФ и стран ближнего зарубежья объявил конку...
Постановщицей короткометражного фильма «1963. Время, вперед!» выступает Саша Парацелс. ...
Российский музыкальный продюсер присоединился к белорусскому вокальному проекту, передает РИА Новост...
02.08.2023