Вышел трейлер исторической драмы «1993» с Цыгановым и Вилковой

02.08.2023

Вышел трейлер исторической драмы «1993» с Цыгановым и Вилковой
«Атмосфера кино» выпустила на ютьюб-канале первый трейлер фильма по мотивам романа Сергея Шаргунова.

Сюжет разворачивается в переломный для страны год, полный потрясений и надежд. События 1993-го раскалывают семью, и любящие супруги оказываются по разные стороны баррикад в самом центре столицы.

Режиссером и сценаристом выступил Александр Велединский («Живой»). Главные роли исполнили Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова и Анна Цветкова. Также в касте — Александр Робак, Максим Лагашкин и др.

Премьера ленты назначена на 21 сентября.


Фото: кадр из трейлера фильма «1993»