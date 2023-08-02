Стартовали съемки фильма «Огниво» от команды «Конька-Горбунка»

02.08.2023
Приключенческое фэнтези по мотивам сказки Х.К. Андерсена начали снимать в Новгородской области, сообщила пресс-служба СТВ.
Лента расскажет о приключениях плута и простака Ивана (Роман Евдокимов) в Берендеевом царстве, где нет царя, а царица потеряла память. Однажды герой находит волшебное огниво (зажигалку), откуда появляется девочка Даша (Антонина Бойко) и просит о помощи. Ваня и его конь по кличке Куда-надо не остаются в стороне.
Режиссером выступает Александр Войтинский. Сценарий подготовил Александр Архипов, который перенес сюжет на нашу землю и населил ее героями русских сказок. Среди продюсеров значатся Сергей Сельянов и Александр Горохов из команды «Конька-Горбунка».
Над этой же сказкой работали художницы по костюмам Ольга Михайлова и Надежда Васильева. Они известны по работе над «Матильдой», грядущей
премьерой «По щучьему велению» и др. Васильева также создавала образы для персонажей всех картин Балабанова.
Среди локаций для съемок — Новгородский кремль, Витославлицы, Знаменское подворье, а также Ладожское озеро в Карелии и павильоны в Петербурге.
Фото: пресс-служба СТВ