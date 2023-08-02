Опубликован трейлер психологического хоррора «Корабль призраков»



Фото: кадр из фильма Haunting of the Queen Mary

История разворачивается на роскошном и печально известном лайнере «Королева Мария». В прошлом на корабле не раз происходили загадочные смерти и несчастные случаи. События 1938 года таинственным образом переплетаются с нашим временем, когда на борт Queen Mary поднимается семья с ребенком.В главных ролях — Элис Ив, Джоэл Фрай, Ленни Раш и Нелл Хадсон. Лента выйдет в российский прокат 3 августа, а в международный — 18 августа. Прокатом картины в РФ занимается «Вольга».