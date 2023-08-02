Продюсер «Ведьмака» объяснил, почему для сериала упростили сюжет книг

Фото: кадр из сериала «Ведьмак»

Авторы экранизации должны учитывать зрительское многообразие. Сериал рассчитан на огромное количество зрителей с разным бэкграундом и из разных стран. Большинство представляют американцы. Часть публики может не понять нюансы оригинальных романов Анджея Сапковского. Поэтому нужны упрощения, пояснил продюсер.Багиньский подчеркнул, что ему и другим создателям сериала «больно от этого»: «Обилие тонких и сложных моментов работает на меньшую аудиторию: до [многих] людей не дойдёт. Иногда подобное может зайти слишком далеко, но мы должны принять эти решения и смириться с ними».Среди других причин он назвал внезапные болезни актеров и иные форс-мажоры, возникающие во время производства.Третий сезон The Witcher уже доступен на Netflix. Четвертый планируют снять в 2024 году.