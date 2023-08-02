Галерея «Наковальня» проведет групповую выставку «Пустая трата времени»









По словам куратора выставки Стаса Ломакина, игры — «тоже искусство» и источник вдохновения для художников. Потому публике представят «не только выставку современных художников, но и небольшой музей видеоигр».



Фото: пресс-служба галереи «Наковальня» Посетители получат «игровой опыт, отсылающий к разным эпохам освоения видеоигр в российской повседневности», отмечается в описании выставки.По словам куратора выставки Стаса Ломакина, игры — «тоже искусство» и источник вдохновения для художников. Потому публике представят «не только выставку современных художников, но и небольшой музей видеоигр».

В экспозицию вошли работы современных российских авторов Димы Горбунова, Инны Крыжановской, Антона и Артема Матвеевых, Ани Фельдман, Хассана Мустафина и др. Авторы воплотили произведения, созданные под влиянием молодого медиума, в далеких от него техниках. Проект дополнили игры Death Stranding, Everything и др.