Финал «Новеньких» дебютирует на стриминге Start 24 августа

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В день премьеры появятся две первые серии. Далее эпизоды будут выходить раз в неделю по четвергам, сообщила пресс-служба сервиса.Вернувшись из армии, Макс (Калюжный) предлагает Соне (Анна Демидова) выйти за него замуж. Но их отношения уже изменились: Соня забирает сына и уходит к другу Диме (Анар), который был рядом в сложное время. Вскоре ребенка похищают с детской площадки. Соня винит Макса. В поисках сына они снова оказываются в Юровске.В четвертом сезоне появится новая героиня Влада. Ее сыграла победительница шоу «Новые пацанки» Кира Медведева, для которой роль стала дебютной.Сериал сняла Оксана Барковская. Она же написала сценарий вместе с Ириной Гурьяновой. При его создании они обсуждали с психологами самые частые проблемы людей из детства, которые нашли отражение в биографиях персонажей. Финал снимали в Калязине и Твери.