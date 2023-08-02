Тарантино предложит Уиллису «достойное завершение» кинокарьеры — Daily Express

Фото: кадр из фильма «Криминальное чтиво»

Квентин Тарантино хочет отдать дань уважения Брюсу Уиллису, который ушел из кино в прошлом году по состоянию здоровья. Он намерен предложить эпизодическую роль, чтобы актер мог достойно попрощаться со зрителями и кинематографом.Постановщик еще не обращался к семье Уиллиса. Он готов к отказу, если родственники сочтут съемки невозможными. В этом случае он может включить The Movie Critic отрывок из какого-либо фильма с Уиллисом. Режиссер надеется, что здоровье все же позволит актеру присоединиться к проекту.Представитель семьи актера отказался от комментариев.Уиллис снялся у Тарантино в «Криминальном чтиве» (1994), что способствовало подъему его карьеры после ее спада. Всего в его фильмографии значатся почти 130 работ.