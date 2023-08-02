Фестиваль Top Fili Music в Москве откроется концертом Умки

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Событие продлится в течение месяца и объединит музыкантов, выступающих в жанрах джаза, поэтического рока, блюза, инструментальной музыки. Программа включает шесть концертов.В первый день фестиваля выступят певицы Умка и Ольга Чикина. В следующие недели на сцене летнего кинотеатра свои программы исполнят Михаил Башаков, Юлия Теуникова и «КоМПОзит», Кирилл Комаров и др. Фестиваль завершится 2 сентября концертом «Филигрань-2023».Вход свободный.