Фестиваль Top Fili Music в Москве откроется концертом Умки

02.08.2023

Фестиваль Top Fili Music в Москве откроется концертом Умки
Восьмой фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки стартует в парке «Фили» 2 августа в 19:00, сообщается на сайте ПКиО.

Событие продлится в течение месяца и объединит музыкантов, выступающих в жанрах джаза, поэтического рока, блюза, инструментальной музыки. Программа включает шесть концертов.

В первый день фестиваля выступят певицы Умка и Ольга Чикина. В следующие недели на сцене летнего кинотеатра свои программы исполнят Михаил Башаков, Юлия Теуникова и «КоМПОзит», Кирилл Комаров и др. Фестиваль завершится 2 сентября концертом «Филигрань-2023».

Вход свободный.

Фото: Pixabay