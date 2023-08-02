Композитор Александр Колкер умер в 90 лет

Восьмой фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки стартует в парке «Фили» 2 августа в 19:00, со...
Автор песни «Стоят девчонки» и многих других композиций и киномузыки скончался 1 августа. Некролог п...
Реконструкторы воссоздают поход дружинников от места Ледового побоища на Чудском озере до Городца, с...
Первый всероссийский фестиваль «Парадные спектакли Петергофа» состоится в музее-заповеднике 5 и 6 ав...
Проверку в отношении исполнителя и музыкального продюсера начала московская прокуратура, сообщило аг...
Восьмой фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки стартует в парке «Фили» 2 августа в 19:00, со...
Автор песни «Стоят девчонки» и многих других композиций и киномузыки скончался 1 августа. Некролог п...
Реконструкторы воссоздают поход дружинников от места Ледового побоища на Чудском озере до Городца, с...
Первый всероссийский фестиваль «Парадные спектакли Петергофа» состоится в музее-заповеднике 5 и 6 ав...
Проверку в отношении исполнителя и музыкального продюсера начала московская прокуратура, сообщило аг...
На этой неделе в российских кинотеатрах стартует показ приключенческой ленты для всей семьи от автор...
IV Международный кинофестиваль нового игрового и доккино РФ и стран ближнего зарубежья объявил конку...
Постановщицей короткометражного фильма «1963. Время, вперед!» выступает Саша Парацелс. ...
Российский музыкальный продюсер присоединился к белорусскому вокальному проекту, передает РИА Новост...
Артисты Росгосцирка стали лучшими на I Международном фестивале циркового искусства в Алматы.
Дистрибуцией нового фильма Майкла Манна в РФ занялся «Каропрокат», сообщил «БК».
Выставка создана в рамках Ассамблеи петровских музеев России, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
Пассажиры тематического состава могут узнать о нацпроектах России, сообщается на сайте Минкультуры Р...
Фильм Греты Гервиг установил новый рекорд — по сборам второй недели мирового проката среди проекто...
Вместо «Тополиного пуха» 31-й смотр завершится показом «У людей так бывает», сообщается на сайте фес...
3 августа в Манеже представят терскую породу лошадей, сообщила пресс-служба Звенигородского музея-за...
Первая заместительница главы комитета ГД по культуре Елена Драпеко прокомментировала «Абзацу» провед...
Американский актер, известный по комическому образу Пи-Ви, скончался в возрасте 70 лет, сообщили его...
Указ о формировании полков Росгвардии особого назначения подписал президент РФ, сообщает Daily Sto...
Комментируя успех «Барбигеймера», американский режиссер высказался о будущем киноиндустрии, сообщил ...
02.08.2023