Композитор Александр Колкер умер в 90 лет

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Заслуженный деятель искусств РСФСР умер в Петербурге. Место и время прощания с ним объявят позже. Организация выразила соболезнования родственникам и близким покойного.Колкер известен как автор более сотни песен, которые исполняли звезды советской эстрады Майя Кристалинская, Эдуард Хиль, Муслим Магамаев, а также супруга композитора Мария Пахоменко и др. Также он создавал музыку к опереттам, мюзиклам, спектаклям и кинокартинам. В числе последних — «Трое в лодке, не считая собаки», «Последние дни Помпеи», «Уходя — уходи» и др.