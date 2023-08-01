Впервые в Петергофе пройдет Фестиваль балета под открытым небом

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

Проект реализуется при поддержке ПФКИ, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ. Гендиректор фонда Роман Карманов назвал возрождение парадных спектаклей в Петергофе «не только подарком для зрителей, но и значительным вкладом в сохранение и развитие историко-культурного наследия нашей страны».Сцена разместится у каскада «Шахматная гора» в Нижнем парке, где представят спектакль «Жизель» Адана, программу «Дягилев-гала» и концерт балетной музыки. События можно увидеть в прямом эфире в сообществе ГМЗ «Петергоф» в VK. Среди участников — Илзе Лиепа, солисты ГАБТа, Мариинки и «Урал Оперы Балета». Программа также включает культурные и просветительские мероприятия.Фестиваль «создает культурную связь между прошлым и настоящим», отметил врио руководителя ГМЗ «Петергоф» Роман Ковриков. Он назвал задачей музея изучение, сохранение и передачу традиции проведения балетных спектаклей под открытым небом.