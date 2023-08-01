Рэпера Лигалайза проверяют на дискредитацию ВС России — ТАСС

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По словам собеседника, Андрея Меньшикова проверяют на «наличие оснований привлечения его к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП». Также предполагается обсудить признание рэпера иноагентом. До конца августа планируется проверить его клип на трек «Мир!! Вашему!! Дому!!» по статье о производстве и распространении экстремистских материалов, добавил источник.Ранее глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру из-за интервью Лигалайза Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), в котором музыкант осудил СВО.Издание не получило официального комментария от прокуратуры и самого артиста.