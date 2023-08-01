Фильм «Баба Яга спасает мир» выходит в прокат





Фото: кадр из фильма «Баба Яга спасает мир»

Фильм при поддержке Минкультуры РФ снял Карен Захаров и спродюсировал Армен Ананикян, говорится на сайте ведомства. Актерский ансамбль составили Ян Цапник, Глафира Тарханова, Григорий Сиятвинда, Олеся Железняк, Марат Башаров и др.В роли Бабы Яги предстала Людмила Артемьева. Она назвала свою героиню «мощным образом», не вписывающимся в понятия положительного или отрицательного персонажей. Баба Яга остается «могущественным волшебным существом, стоящим на страже миров», подчеркнула актриса.В центре истории оказывается школьник Сенька. Он попадает в волшебный мир и становится участником битвы добра и зла. Премьера ленты состоится 3 августа.