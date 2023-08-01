В конкурсе Lendoc Film Festival покажут 24 кинокартины

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В секции игрового кино представят десять работ: «Продается дом» Таалайбека Кулмендеева (Кыргызстан), «Степь» Максима Акбарова и «Братья» Дархана Тулегенова из Казахстана, «Обнаженный» Хикмата Рахимова (Азербайджан), «Фортуна» Мухиддина Музаффара (Таджикистан),Также в программе совместные проекты «Холодный как мрамор» Асифа Рустамова (Азербайджан, Франция), «Узбечка» Акбара Бектурдиева (Узбекистан, Беларусь), «Жаворонки в репейном поле» Ксении Лагутиной (РФ, Азербайджан). В конкурсе участвуют два российских фильма «Наследие» Романа Михайлова и «Один маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой.В секцию неигрового кино включили 14 проектов — 10 из России, два из Кыргызстана, по одному из Беларуси и Таджикистана.Смотр стартует в Петербурге 25 августа и продлится до 29-го.