Стартовали съемки ленты о подготовке Валентины Терешковой к полету в космос

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Сюжет разворачивается в 1963 году вокруг инструктора, отвечающего за подготовку первой космонавтки к полету на околоземную орбиту. Во время нее с героями происходят разные события, которые меняют их жизни.Терешкову играет художественная гимнастка Ульяна Донскова. Также в касте — Николай Наумов из «Реальных пацанов», фигуристка Аделина Сотникова, актрисы Арина Постникова, Анна Уколова и др.Короткометражка станет основной для будущего сериала о полете Терешковой. Ее снимают в Москве. В создании проекта помогают историк космонавтики Александр Глушко, генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев, представители Музея космонавтики и Роскосмоса, а также участницы первого женского отряда космонавтов Ирина Соловьева и Валентина Пономарева.