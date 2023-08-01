Иосиф Пригожин станет наставником шоу «Фактор.by» в Беларуси

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Пригожин согласился стать одним из наставников музыкального проекта «Фактор.by» на белорусском ТВ. Предложение об участии в программе ему поступило от «коллег из нашего дружественного государства», отметил он.Согласно информации из открытых источников, ТВ-шоу дебютировало в эфире ТК «Беларусь 1» осенью 2021 года. На сегодня вышло два сезона проекта. Среди наставников были певица Ольга Бузова и телеведущий Сергей Соседов из РФ.