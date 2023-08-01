Российские акробаты взяли золото на Almaty Circus Festival

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

По сообщению Минкультуры РФ, акробаты Росгосцирка победили с номером «Адамант» на подкидных досках. Руководитель — Сергей Сопрыкин. Они обошли артистов из 15 государств: Казахстана, ФРГ, Таджикистана, Британии, Вьетнама, Чехии, Кыргызстана, Эфиопии, Украины, Беларуси и др.В жюри вошли деятели циркового искусства из Казахстана и других стран. Победители и призеры получили золотые, серебряные, бронзовые награды и спецпризы от цирков и компаний из других государств, участвовавших в фестивале. Росгосцирк вручил свой приз гимнастам на кольцах из Узбекистана.По итогам фестиваля Росгосцирк пригласил три иностранные труппы к участию во II Международном фестивале циркового искусства «Без границ» в Петербурге. В их числе — акробатки на лошадях и акробаты из Казахстана, а также воздушные гимнасты из Вьетнама.