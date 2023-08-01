Стартовал исторический проект «Духовные оплоты Петра I»









По словам куратора проекта Людмилы Теребовой, Троице-Сергиев монастырь предоставил средства для строительства и снаряжения военных кораблей и кредитовал монарха. Кирилло-Белозерский поставлял людей, лошадей и хлеб для участия в войнах, строительства городов, крепостей и кораблей.



Фото: пресс-служба Минкультуры РФ Проект посвящен русским православным обителям времен Петра I и поддержке, которую монастыри оказывали царю. Посетители узнают, как они жили, сохраняли православные традиции и участвовали в масштабных проектах монарха на примере Соловецкого, Кирилло-Белозерского монастырей и Троице-Сергиевой лавры. В экспозицию вошли предметы допетровского времени и артефакты, связанные с императором и его эпохой.По словам куратора проекта Людмилы Теребовой, Троице-Сергиев монастырь предоставил средства для строительства и снаряжения военных кораблей и кредитовал монарха. Кирилло-Белозерский поставлял людей, лошадей и хлеб для участия в войнах, строительства городов, крепостей и кораблей.

1 августа в Соловецком музее-заповеднике открылась экспозиция «Духовные оплоты Петра I», которая будет работать до 20 августа. В сентябре выставку представят в Сергиевом Посаде, в октябре — в Петербурге, с 1 по 15 ноября — в Кириллове. Ее создал Кирилло-Белозерский музей-заповедник совместно с Капеллой Петербурга, Соловецким и Сергиево-Посадским музеями-заповедниками.