В московском метро запустили «Поезд возможностей»











Фото: пресс-служба Минкультуры РФ Один из вагонов посвящен нацпроекту «Культура». В нем рассказывается об инфраструктурных мерах поддержки: обновлении библиотек по модельному стандарту, модернизации ДШИ и ДК, создании виртуальных концертных и кинозалов; господдержке: грантах на реализацию проектов в сфере культуры, повышении квалификации для работников отрасли, развитии движения «Волонтеры культуры», работе Молодежного симфонического оркестра и детского лагеря «Страна героев». Также можно узнать о цифровизации культурного наследия, мультимедиа-гидах в приложении «Артефакт», развитии портала Культура.рф, Пушкинской карте.

Тематический поезд начал курсировать по синей (Арбатско-Покровской) ветке. Он будет работать до конца января 2024 года. В десяти вагонах можно узнать о президентской платформе «Национальные проекты России», целях и результатах нацпроектов «Демография», «Экология» и др. к этому году и возможностях, которые они развивают.По словам главы АНО «Национальные приоритеты» Софии Малявиной, пассажиры узнают о мерах поддержки по 14 основным направлениям развития страны и смогут присоединиться к реализации нацпроектов. Также они могут воспользоваться рекомендациями по диагностике здоровья и формированию экологичных привычек, ознакомиться с объектами культуры и афишей ближайших событий, принять участие в научных и других конкурсах, записаться на образовательный курс и др.