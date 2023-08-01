«Барби» превзошла «Джокера» в международном прокате

Фильм Греты Гервиг установил новый рекорд — по сборам второй недели мирового проката среди проектов Warner Bros., пишет Соllider.





По итогам второго уик-энда Barbie заработала за границей $127 млн. Бокс-офис комедии за этот период сократился на 31% к результатам дебютной недели. Это лучший показатель среди всех фильмов WB, включая предыдущего рекордсмена «Джокера», отмечает издание.





На сегодня фильм с Марго Робби и Райаном Гослингом продолжает господствовать в прокате 57 стран. Зарубежная касса «Барби» превысила $429 млн, а совокупная — $780 млн.





На фоне зрительского успеха «Барби» и драмы «Оппенгеймер» кинематографист Фрэнсис Форд Коппола рассказал о предчувствии «золотого века» кино, добавляет «Культуромания»

Фото: кадр из фильма Barbiе