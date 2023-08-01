Елена Драпеко: участникам фестиваля Лаймы Вайкуле «заказана дорога» в РФ

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По ее мнению, признанные иноагентами российские артисты из числа участников мероприятия не смогут вернуться в Россию из-за невостребованности. В Латвии исполнители тоже не востребованы, поскольку поют на русском языке, добавила депутат.«Они выбрали сторону. Мы их вычеркиваем. Им дорога сюда заказана», — заявила собеседница издания.По словам Драпеко, фронт прошел и по культуре, в результате чего все артисты разделились на «наших и чужих».Фестиваль «Рандеву» провели в конце июля. Среди его участников были Алла Пугачева, а также признанные Минюстом РФ иноагентами Максим Галкин, Андрей Макаревич и др.