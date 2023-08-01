Умер актер Пол Рубенс, игравший культового Пи-Ви Германа

01.08.2023

Умер актер Пол Рубенс, игравший культового Пи-Ви Германа
Американский актер, известный по комическому образу Пи-Ви, скончался в возрасте 70 лет, сообщили его представители в соцсетях.

На протяжении шести лет актер боролся с онкологией «с присущим ему остроумием», отмечается в заявлении. В нем приведены слова Рубенса. Он попросил поддержать фонды, помогающие людям с онкологией, деменцией и болезнью Альцгеймера. Также актер извинился перед поклонниками за то, что не рассказал о своем заболевании.

Рубенс наиболее известен по роли Пи-Ви Германа (Хермана), которого впервые сыграл в 1978 году. Пи-Ви был героем телешоу и нескольких полнометражек, в том числе первого фильма Тима Бертона на большом экране.

Фото: Pixabay