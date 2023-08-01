Умер актер Пол Рубенс, игравший культового Пи-Ви Германа

Первая заместительница главы комитета ГД по культуре Елена Драпеко прокомментировала «Абзацу» провед...
Американский актер, известный по комическому образу Пи-Ви, скончался в возрасте 70 лет, сообщили его...
Указ о формировании полков Росгвардии особого назначения подписал президент РФ, сообщает Daily Sto...
Комментируя успех «Барбигеймера», американский режиссер высказался о будущем киноиндустрии, сообщил ...
Первая заместительница главы комитета ГД по культуре Елена Драпеко прокомментировала «Абзацу» провед...
Американский актер, известный по комическому образу Пи-Ви, скончался в возрасте 70 лет, сообщили его...
Указ о формировании полков Росгвардии особого назначения подписал президент РФ, сообщает Daily Sto...
Комментируя успех «Барбигеймера», американский режиссер высказался о будущем киноиндустрии, сообщил ...
С 24 по 27 августа Театр Наталии Касаткиной и Владимира Василёва впервые выступит в Александринке,...
Российский фонд культуры подвел итоги конкурсного отбора на участие в проекте, сообщила его пресс-...
Netflix опубликовал тизер перезапуска фильма Spy Kids: 2003 года на своем ютьюб-канале.
Концерт состоялся в Пхеньяне во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщила «Газета.ру».
Конкурс проводился с октября 2022 года по июнь 2023-го Российским музыкальным союзом при поддержке П...
Выступления проведет Творческая мастерская Леонида Лундстрема, сообщили организаторы.
Marvel Studios поделилась на ютьюб-канале роликом к продолжению сериала о боге-трикстере.
С 12 по 15 сентября в «Экспофоруме» пройдет СПбМКФ, сообщил «БК».
Онлайн-кинотеатр Kion представил первый ролик ко второму сезону шоу об эскорте. Трейлер доступен н...
Голливудский актер и музыкант намерен записать трек с российской группой «Яморе», сообщила ТАСС ее...
Эту сумму фильм с Марго Робби в главной роли заработал за две недели в прокате, сообщил Variety. ...
Warner Bros. Entertainment поделился трейлером к мультфильму «Скуби-Ду и Крипто» на своем YouTube-...
Учреждение построят в Дигоре в рамках нацпроекта «Культура» и госпрограммы «Развитие культуры», со...
Выступления одного из старейших профессиональных хоров страны прошли в рамках Дней духовной культу...
Central Partnership поделился роликом к продолжению одного из самых кассовых отечественных фильмов...
01.08.2023