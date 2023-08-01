Захар Прилепин станет политруком полка особого назначения «Оплот»









Штаб Прилепина также создает отдельный добровольческий батальон «Родня» и совместный с Нижегородским правительством мотострелковый батальон «Серафим Саровский» в составе Минобороны РФ, добавила пресс-служба Прилепина. Батальон «Оплот» создан по инициативе его командира полковника Сергея Завдовеева и Захара Прилепина, которые войдут в руководство полка. Прилепин станет замкомандира по военно-политической работе. Публицист и писатель подтвердил информацию в telegram-канале . Он планирует «по излечении вернуться в строй».Штаб Прилепина также создает отдельный добровольческий батальон «Родня» и совместный с Нижегородским правительством мотострелковый батальон «Серафим Саровский» в составе Минобороны РФ, добавила пресс-служба Прилепина.





По словам собеседника, подразделения создают для решения боевых задач в зоне СВО, в том числе на передовой. Они будут иметь собственную артиллерию и тяжелую технику, включая танки. Один из полков комплектуется на базе 21-й Ордена Жукова бригады Росгвардии, где располагается батальон «Оплот». Позже расширенное подразделение займет свою базу на освобожденных территориях.