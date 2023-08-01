Фрэнсис Форд Коппола заявил о «предчувствии золотого века» кинематографа

Комментируя успех «Барбигеймера», американский режиссер высказался о будущем киноиндустрии, сообщил портал NME.





Постановщик трилогии «Крестный отец» прокомментировал в соцсетях популярность «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. По его словам, ленты служат примером для современных кинематографистов, поскольку являются самостоятельными работами, получившими признание зрителей.





Коппола назвал «Барби» и «Оппенгеймера» «единственными», то есть «не сиквелами и не приквелами» других проектов. И зрители заполняют залы, чтобы увидеть их. В этом он видит «победу для кино». Хотя режиссер еще не посмотрел фильмы. Также Коппола не исключил дальнейшего взлета кино. Он поделился своим «предчувствием о том, что мы на пороге золотого века».





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