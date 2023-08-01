Актер из «Эйфории» Ангус Клауд умер в 25 лет

О смерти американского артиста объявила его семья, передает Variety.





Клауд скончался 31 июля дома в Окленде (США). Его тело обнаружила мать. Прибывшие по вызову экстренные службы констатировали смерть молодого человека. Ее причины расследует полиция.





На прошлой неделе прошли похороны отца Клауда, с которым он был очень близок. Также актер боролся с ментальным заболеванием. «Ангус открыто рассказывал о своей борьбе за психическое здоровье. Мы надеемся, что его уход станет напоминанием другим о том, что они не одиноки и не должны молча бороться с этим в одиночку», — говорится в заявлении семьи.





Ангус Клауд стал известен ролью в одном из самых популярных сериалов НВО «Эйфория» (18+), куда попал с улицы. Также он снялся в лентах «Северный Голливуд» (2021) и «Линия» (2023).





Фото: кадр из сериала «Эйфория»