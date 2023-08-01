В Петербурге пройдут гастроли Московского классического балета

01.08.2023
С 24 по 27 августа Театр Наталии Касаткиной и Владимира Василёва впервые выступит в Александринке, сообщила пресс-служба ГАТКБ.
На исторической сцене представят авторские постановки «Спартак», «Ромео и Джульетта», а также классические спектакли «Дон Кихот» и «Жизель» со старинной хореографией и авторской драматургией.
24 августа гастроли откроет «Спартак» Хачатуряна. 20 лет назад к 100-летию композитора балетмейстеры поставили свою версию постановки с музыкой Хачатуряна, не использовавшейся ранее. 25 августа дадут балет «Дон Кихот» на музыку Минкуса, предназначенный для взрослых и детей. На следующий день покажут «Ромео и Джульетту» на музыку Прокофьева и либретто, основанное на подстрочнике классической пьесы. Завершатся гастроли 27 августа показом «Жизели».
По словам Касаткиной, в Александринке авторский театр балета выступит впервые. При этом он тесно связан с городом. Более десяти лет Касаткина и Василёв репетировали собственные постановки в Ленинграде, хотя танцевали в Большом в Москве.
Фото: Александр Панков / пресс-служба ГАТКБ под руководством Касаткиной и Василёва