В Великом Новгороде пройдут концерты проекта «Донбасский экспресс»

Выступления проведет Творческая мастерская Леонида Лундстрема, сообщили организаторы.



С 5 по 14 августа в рамках школы-фестиваля «Донбасский экспресс» состоятся шесть классических и современных концертов. Они пройдут в Новгородской филармонии им. А. С. Аренского и на открытых площадках при поддержке ПФКИ.



Творческая мастерская представляет собой мобильное сообщество, в котором могут формироваться разносоставные ансамбли. В основе репертуара — классическая камерная музыка. «Донбасский экспресс» — проект мастерской, включающий занятия для юных музыкальных талантов из Донбасса. Также для них организуют экскурсии, творческие встречи и концерты, с этого года доступные для широкой аудитории.



В первый день, 5 августа, выступит Оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема, который откроет концертную программу «Донбасского экспресса». 7 и 9 августа концерты даст Ансамбль солистов Творческой мастерской. 11 августа состоится выступление рок-группы «Калинов мост», а 12-го — рэпера Рича. 14 августа на закрывающем концерте выступят участники и преподаватели школы.



Вход свободный.





Фото: пресс-служба Творческой мастерской Леонида Лундстрема