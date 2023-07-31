Новые «Дети шпионов» получили первый трейлер и дату релиза



Фото: кадр из трейлера фильма Spy Kids: Armageddon

В центре сюжета оказываются юные брат и сестра, чьи родители — секретные спецагенты. Они случайно помогают не тому человеку создать вирус, с помощью которого можно контролировать все современные технологии. Сиблингам приходится самим стать шпионами и агентами, чтобы спасти родителей и остальной мир.Главные роли сыграли Эверли Карганилья и Коннор Эстерсон, а также Закари Леви и Джина Родригес. Ребут снял режиссер оригинального комедийного экшна и трех его сиквелов Роберт Родригес. Он же написал сценарий вместе с сыном Рейсером.«Армагеддон» выйдет на стриминге 22 сентября.