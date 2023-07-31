Новые «Дети шпионов» получили первый трейлер и дату релиза

Netflix опубликовал тизер перезапуска фильма Spy Kids: 2003 года на своем ютьюб-канале.
Концерт состоялся в Пхеньяне во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщила «Газета.ру».
Конкурс проводился с октября 2022 года по июнь 2023-го Российским музыкальным союзом при поддержке П...
Выступления проведет Творческая мастерская Леонида Лундстрема, сообщили организаторы.
Marvel Studios поделилась на ютьюб-канале роликом к продолжению сериала о боге-трикстере.
Netflix опубликовал тизер перезапуска фильма Spy Kids: 2003 года на своем ютьюб-канале.
Концерт состоялся в Пхеньяне во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщила «Газета.ру».
Конкурс проводился с октября 2022 года по июнь 2023-го Российским музыкальным союзом при поддержке П...
Выступления проведет Творческая мастерская Леонида Лундстрема, сообщили организаторы.
Marvel Studios поделилась на ютьюб-канале роликом к продолжению сериала о боге-трикстере.
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31.07.2023