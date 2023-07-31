В Северной Корее прозвучали песни Булата Окуджавы и Shaman

31.07.2023

В Северной Корее прозвучали песни Булата Окуджавы и Shaman
Концерт состоялся в Пхеньяне во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщила «Газета.ру».

Выступление посвятили 70-летию окончания Корейской войны. В программу включили композиции «Нам нужна одна победа» Б. Окуджавы, «Вперед, Россия!» О. Газманова, «Встанем» Шамана, гимн «Юнармии», а также «День Победы» на музыку Д. Тухманова и слова В. Харитонова. Песни исполнили корейские артисты на русском языке.

Глава Минобороны РФ совершил визит в КНДР на минувшей неделе.

Фото: Pixabay