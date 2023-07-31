Подведены итоги Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна»

Фото: Роман Корнилов / пресс-служба РМС

Победителем конкурса «Вся страна» стал певец из Бурятии Чингис Раднаев. Он поблагодарил за «большой опыт, новые знакомства и дальнейшее развитие», которые получил на конкурсе. Финальный концерт прошел в театре «Градский Холл» в Москве. На сцену вышли девять конкурсантов, представившие номера из своего репертуара и номера по заданию судей. Победителя и призеров наградили денежными премиями и подарками. Также были вручены дипломы.Конкурс проводился по всей РФ с участием исполнителей этнической музыки разных народов, проживающих в России. Всего организаторы получили 248 заявок от солистов и коллективов со всей страны. На сайте конкурса опубликованы 476 записей песен и презентаций исполнителей.Общая аудитория проекта (посетители сайта и соцсетей, финала и его онлайн-трансляции) составила около 1 млн человек.