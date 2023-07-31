Дебютировал трейлер второго сезона «Локи» с Томом Хиддлстоном

31.07.2023

Дебютировал трейлер второго сезона «Локи» с Томом Хиддлстоном
Marvel Studios поделилась на ютьюб-канале роликом к продолжению сериала о боге-трикстере.

В продолжении истории Локи (Хиддлстон) продолжает путешествие по всё более разрастающейся мультивселенной в поисках Сильвии и других героинь, а также истинного знания о том, что означает обладание свободой воли. Компанию ему составляют Мобиус, Охотник B-15 и другие персонажи.

В новых сериях к касту присоединился обладатель «Оскара» Ке Хюи Кван из «Всё везде и сразу». К своим ролям вместе с Хиддлстоном вернулись София Ди Мартино и Оуэн Уилсон. «Локи 2» выйдет на Disney+ 6 октября.


Фото: кадр из трейлера сериала «Локи»